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Notizie Speciale Fiorentina

Speciale duro: "Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima"

08 dicembre 2025 14:03

Speciale avverte: "Pioli cerca soluzioni, ma la Fiorentina resta fragile e deve ritrovarsi subito"

21 ottobre 2025 19:46

"Pradè? La vocazione da parafulmine lo rende da sempre l'uomo perfetto per Commisso"

20 ottobre 2025 00:34

Speciale: “La Fiorentina ha un problema mentale ed un centrocampo leggero. A Roma vedono la Fiorentina forte”

01 ottobre 2025 19:52

Speciale: "Dirigenza troppo arrogante e incapace di comunicare. Non ci sono uomini di cacio"

30 maggio 2025 22:14

Speciale punge: "Ennesima stagione fallita per la Fiorentina. Errore grave fare turnover a Roma"

13 maggio 2025 17:18

Speciale risponde a Trevisani: "Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo"

22 ottobre 2024 22:43

Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"

16 luglio 2024 22:44

"Fiorentina meglio della Juve, 140 milioni incassati ma distanti solo tre punti"

04 febbraio 2022 13:59

Speciale (La 7): "La Fiorentina non ha interesse a qualificarsi in Europa. Vi spiego io il perché"

25 febbraio 2018 12:17

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