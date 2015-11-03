Notizie Speciale Fiorentina

Speciale duro: "Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima"
08 dicembre 2025 14:03
Speciale avverte: "Pioli cerca soluzioni, ma la Fiorentina resta fragile e deve ritrovarsi subito"
21 ottobre 2025 19:46
"Pradè? La vocazione da parafulmine lo rende da sempre l'uomo perfetto per Commisso"
20 ottobre 2025 00:34
Speciale: “La Fiorentina ha un problema mentale ed un centrocampo leggero. A Roma vedono la Fiorentina forte”
01 ottobre 2025 19:52
Speciale: "Dirigenza troppo arrogante e incapace di comunicare. Non ci sono uomini di cacio"
30 maggio 2025 22:14
Speciale punge: "Ennesima stagione fallita per la Fiorentina. Errore grave fare turnover a Roma"
13 maggio 2025 17:18
Speciale risponde a Trevisani: "Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo"
22 ottobre 2024 22:43
Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"
16 luglio 2024 22:44
"Fiorentina meglio della Juve, 140 milioni incassati ma distanti solo tre punti"
04 febbraio 2022 13:59
Speciale (La 7): "La Fiorentina non ha interesse a qualificarsi in Europa. Vi spiego io il perché"
25 febbraio 2018 12:17
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