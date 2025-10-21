Speciale avverte: “Pioli cerca soluzioni, ma la Fiorentina resta fragile e deve ritrovarsi subito”

Il giornalista Luca Speciale, è stato ospite a RadioFirenzeViola nel corso di “Palla al centro”, queste sono le sue parole sulla Fiorentina: “E’ difficile trovare una logica. Questa situazione è allarmante, ma prima ancora è deludente. Però questa classifica a primavera spaventa perché non hai i giocatori adatti a giocare con il coltello tra i denti, adesso invece c’è tempo per riprendersi, perché le piccole prima o poi caleranno. Nelle ultime due partite ha dato dei segnali di gioco rispetto alle tragedie di inizio stagione. Detto questo, qua vince chi tiene i nervi saldi, la piazza deve aiutare a non prendere decisioni di pancia, perché un’allenatore alla De Rossi non è in grado di sistemare la situazione, infatti con la Roma si è ritrivato più o meno nella stessa posizione della Fiorentina di adesso e infine Ranieri con gli stessi giocatori ha quasi vinto il campionato, come media punti”.

Sui giocatori che hanno parlato con Pioli: “Che i giocatori portano alla luce dei problemi in squadra o nel gioco all’allenatore è normale, penso che i giocatori lo abbiano fatto anche con Palladino. Pioli non è una persona chiusa. Al momento sta cercando una soluzione offensiva che possa far arrivare palloni alle punte. Parlando della posizione di Pradè, ora è deficitaria, che lo vedrà verso un addio a fine stagione. La squadra adesso deve preoccuparsi della Conference League perché la squadra c’è per vincere. Prima metti in sicurezza la situazione e poi punti alla vittoria della Conference”.