Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"
Il giornalista e conduttore televisivo non trattiene l'amarezza per l'ennesima partenza di questo inizio mercato in casa viola
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 22:44
Il giornalista televisivo e tifoso viola Luca Speciale ironizza sul suo profilo X sul mercato della Fiorentina per il momento incentrato principalmente sulle cessioni. L'ultima delle quali, quella di Nikola Milenkovic, ha fatto come prevedibile molto rumore
Da Napoli scrivono: “La Fiorentina è interessata a Mazzocchi, ma per gli azzurri è incedibile”
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