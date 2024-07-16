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Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"

Il giornalista e conduttore televisivo non trattiene l'amarezza per l'ennesima partenza di questo inizio mercato in casa viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 22:44
Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo" -
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Il giornalista televisivo e tifoso viola Luca Speciale ironizza sul suo profilo X sul mercato della Fiorentina per il momento incentrato principalmente sulle cessioni. L'ultima delle quali, quella di Nikola Milenkovic, ha fatto come prevedibile molto rumore

 

Da Napoli scrivono: “La Fiorentina è interessata a Mazzocchi, ma per gli azzurri è incedibile”

https://www.labaroviola.com/da-napoli-scrivono-la-fiorentina-e-interessata-a-mazzocchi-ma-per-gli-azzurri-e-incedibile/260957/

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