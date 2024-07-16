Da Napoli scrivono: "La Fiorentina è interessata a Mazzocchi, ma per gli azzurri è incedibile"

L'ex Salernitana, laterale abile su entrambe le fasce sarebbe funzionale nel 3421 di Palladino ma la Fiorentina nel ruolo sembra coperta

Il giornalista di calcionapoli24 Luca Cerchione ha rilanciato sul suo profilo X l'indiscrezione secondo la quale la Fiorentina sarebbe interessata al laterale del Napoli Pasquale Mazzocchi. Il giocatore al momento non sarebbe però interessato a lasciare gli azzurri dopo solo 6 mesi.

Bucchioni: “Milenkovic mai stato leader. L’ingaggio da 3 milioni non lo do a chi non fa la differenza”

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