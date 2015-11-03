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Notizie Mazzocchi Fiorentina

Da Napoli scrivono: "Mazzocchi ha ricevuto delle offerte, tra cui la Fiorentina, ma vuole rimanere"

21 luglio 2024 11:05

Da Napoli scrivono: "La Fiorentina è interessata a Mazzocchi, ma per gli azzurri è incedibile"

16 luglio 2024 22:06

Mazzocchi: "Fiorentina sta facendo bene ma noi abbiamo l'obbligo di dare tutto per la nostra gente"

18 gennaio 2024 20:03

Faraoni o Mazzocchi? Nazione: “La Fiorentina ha messo sul piatto Pierozzi, può essere la chiave decisiva”

29 dicembre 2023 09:33

Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati 

28 dicembre 2023 09:34

Corriere dello Sport, terzino destro? Fiorentina su Mazzocchi e Faraoni. Ma c’è anche il Napoli su di loro

27 dicembre 2023 09:29

TMW, Italiano vuole centrale, terzino ed esterno. Dietro occhio a Theate e Mazzocchi. Sondato Laurienté

26 dicembre 2023 10:32

Corriere Fiorentino: "Beste il nome in pole per numeri e costo. Laurienté inarrivabile"

24 dicembre 2023 08:33

Mazzocchi fuori dai radar della Fiorentina? CorSport: "Accordo già raggiunto col Napoli"

22 dicembre 2023 14:40

Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole come terzino, servono 4 milioni. Apertura del Verona per Ngonge ma con 15 milioni 

20 dicembre 2023 09:26

Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole per la fascia destra. C’è l’idea Faraoni, più difficile Zanoli 

19 dicembre 2023 09:47

TMW, sondaggio della Fiorentina per Mazzocchi della Salernitana. Pierozzi via in prestito, serve terzino destro

10 dicembre 2023 17:09

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