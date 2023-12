TMW, Italiano vuole centrale, terzino ed esterno. Dietro occhio a Theate e Mazzocchi. Sondato Laurienté

Un difensore, un terzino destro e un esterno offensivo. Queste sono le priorità di mercato della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Tre precise richieste di mister Italiano, che ha bisogno di un’alternativa in difesa, un giocatore che possa far tirare il fiato a Kayode in attesa del rientro di Dodo e un esterno offensivo che possa sostituire l’infortunato Nico Gonzalez e garantire quei gol e quelle giocate che il parco di esterni viola fino ad oggi non è riuscito a dare.

Centrale e terzino

Per quanto riguarda il difensore centrale, uno dei nomi è sempre Andrea Cistana del Brescia, giocatore sul quale il club viola torna ad ogni sessione di mercato. Un altro giocatore che piace molto a Pradé e Barone è Artur Theate, belga ex Bologna, oggi al Rennes, ma che ha una valutazione molto alta. Per la fascia destra piace molto Pasquale Mazzocchi della Salernitana, ma sul classe ’95 c’è in pressing il Napoli. All’estero i nomi sono quelli di Milan Gajic (classe ’96) del CSKA Mosca e Josip Juranovic (di un anno più vecchio) dell’Union Berlino, giocatori accessibili e dai costi contenuti.

Caccia all’esterno

Il nome che più di tutti fino ad oggi è stato sondato è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, elemento che la Fiorentina seguiva già all’epoca della sua militanza nel Lorient (prima di prendere Ikoné) e che oggi potrebbe tornare d’attualità. In Argentina stuzzica il nome di Pedro de la Vega del Lanus, mentre in Europa dall’austriaco Marco Grull e tra le altre ipotesi c’è pure il tedesco Jan-Niklas Beste dell’Heidenheim. Lo scrive TMW.

