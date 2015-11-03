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Notizie Lauriente Fiorentina

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Il Corriere dello sport afferma: "La Fiorentina è interessata a Laurienté. L'esterno Francese non vuole rimanere in cadetteria con il Sassuolo"

15 giugno 2024 15:46

Corriere dello Sport: "Laurienté può tornare di moda. Il suo prezzo ora si è dimezzato a 10 milioni"

15 giugno 2024 09:29

TMW: "Laurienté in uscita dal Sassuolo anche in caso di salvezza" La Fiorentina potrebbe provarci nuovamente in estate?

02 maggio 2024 10:37

Carnevali: "Non so se la Fiorentina riscatterà Maxime. Laurientè sul mercato? Crediamo in lui"

25 gennaio 2024 18:03

Tuttosport, Gudmundsson e Laurienté sono i preferiti per rinforzare la Fiorentina ma costano molto 

20 gennaio 2024 10:12

Graziani: "Un miracolo la Fiorentina quarta con 2 attaccanti che non segnano. Via Ikonè per Laurientè"

03 gennaio 2024 14:20

Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate 

31 dicembre 2023 10:01

Gazzetta, Beste in pole, costa 8-10 milioni. Laurienté l’alternativa piena di ostacoli. C’è anche De La Vega

27 dicembre 2023 09:31

TMW, Italiano vuole centrale, terzino ed esterno. Dietro occhio a Theate e Mazzocchi. Sondato Laurienté

26 dicembre 2023 10:32

Corriere dello Sport: “Laurienté in pole ma il Sassuolo spara, costa 15-20 milioni e questo è un problema”

19 dicembre 2023 09:58

Corriere dello Sport, Laurienté o Grüll per rinforzare gli esterni: Italiano si aspetta un segnale dalla società 

17 dicembre 2023 09:17

TMW, Sassuolo vuole almeno 25 milioni per Lauriente, difficile a gennaio. Più probabile cessione di Berardi

05 dicembre 2023 15:20

Corriere dello Sport, la Fiorentina insiste per Laurienté ma il Sassuolo spara, vuole 20 milioni 

05 dicembre 2023 09:49

Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio 

01 dicembre 2023 08:38

Corriere dello Sport: “La Fiorentina studia il colpo: nel mirino Laurienté del Sassuolo”

29 novembre 2023 08:34

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