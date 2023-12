Corriere dello Sport: “Laurienté in pole ma il Sassuolo spara, costa 15-20 milioni e questo è un problema”

La Fiorentina vuole intervenire sul mercato. La priorità al momento, oltre all’innesto di un nuovo terzino destro al posto di Pierozzi, resta quella relativa all’esterno di sinistra. Con un solo nome in pole, ovvero Armand Laurienté del Sassuolo. Il francese piace per due motivi: perché conosce già bene la Serie A e per il fatto che, come Gonzalez (e a differenza di tutti gli esterni già presenti nella rosa viola), ha dimostrato in carriera di avere una certa confidenza con il gol. Il problema? Il costo: 15-20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

