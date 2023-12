Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori

Dove giocherà la Fiorentina il prossimo anno? La questione è aperta, tutte le possibilità sono state vagliate e studiate nel minimo dettaglio. Dal Padovani che non sarebbe pronto e quindi va depennato dalle possibilità, all’ipotesi Empoli che è stata bocciata prima di tutto dalla sindaca, fino ad arrivare a possibili stadi lontani da Firenze. Solo Modena e Cesena si sono dette interessate ad ospitare la Fiorentina e i suoi tifosi ma la società viola non vuole per nessuna ragione giocare fuori Firenze. Sarebbe un disagio troppo grande per i tifosi viola Dunque una certezza c’è: la Fiorentina continuerà a giocare in città.

Dove ancora non ci è dato saperlo ma i dirigenti viola stanno lavorando, insieme con il comune, per poter giocare al Franchi anche durante i lavori. Per far si che questa opzione diventi realtà stanno lavorando insieme le istituzioni cittadine e la società viola che ha già fatto valere le proprie ragioni al Governo Italiano dopo l’ultimo incontro con Giorgia Meloni e il suo staff. I soldi che sono stati stanziati per il restyling sono legati soprattutto dal governo e quindi più malleabili rispetti ai tempi europei che potrebbero essere cosi aggirati. La Fiorentina aspetta risposte. Tocca al comune di Firenze ed al Governo.

LA CHIAMATA DI COMMISSO