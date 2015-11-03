Notizie Modena Fiorentina

SportMediaset: Massolin, la rivelazione della B accende il, mercato. Fiorentina e Inter sul giocatore
29 gennaio 2026 22:16
Gazzetta: “Fiorentina all’assalto per Massolin ma il Modena non vuole mollare il centrocampista”
23 gennaio 2026 09:21
Di Marzio rivela: "Il Modena è interessato al centrocampista della Fiorentina Harder"
28 maggio 2025 13:02
Chance tra i grandi per Leonardelli? TMW: “Modena sul portiere della Fiorentina per la prossima stagione”
19 febbraio 2025 14:15
TMW: "Idrissi può essere un idea per la Fiorentina a Giugno, per adesso resta in prestito a Modena"
24 gennaio 2025 12:49
TMW: "Fiorentina e Napoli su Idrissi del Modena, terzino sinistro classe 2005 di proprietà del Cagliari"
22 novembre 2024 11:35
Il Modena tuona: "Nè sapevamo di Barone nè avevamo parlato. La Fiorentina non giocherà qui"
07 gennaio 2024 19:39
Barone visita lo stadio di Modena prima di Sassuolo-Fiorentina, possibile casa viola al posto del Franchi?
06 gennaio 2024 17:26
Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani
04 gennaio 2024 09:02
Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori
18 dicembre 2023 19:57
La Fiorentina giocherà a Modena? I tifosi non vogliono: "Ricordiamo che il Braglia non è una put***a"
03 aprile 2023 00:01
Sind. Modena rivela: "Vorrei portare la Serie A al Braglia. Abbiamo la licenza UEFA"
29 marzo 2023 16:31
Corsport: “Commisso punta sulla vicinanza. No ad Empoli, perplessità su Modena e Pistoia”
25 marzo 2023 09:58
Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione
25 marzo 2023 09:33
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”
24 marzo 2023 08:53
Nazione rivela: “Trasloco Fiorentina, l’Empoli tentenna. In pole Modena e Reggio Emilia”
23 marzo 2023 10:17
Empoli, Parma, Perugia, Modena, Reggio Emilia o la scuola dei marescialli, ecco le 6 alternative
22 marzo 2023 09:22
Non solo Torino, l'inchiesta Prisma sulle plusvalenze arriva anche a Bergamo, Bologna, Genova e Udine
24 febbraio 2023 23:29
Nazione, Italiano ha scelto il nuovo difensore, è Cittadini: operazione da 7,5 milioni
22 gennaio 2023 10:15
Nazione, restyling Franchi, spunta l'idea Modena ma in caso di Coppe lo stadio non è a norma
21 gennaio 2023 10:28
Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"
17 gennaio 2023 00:03
Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina
15 gennaio 2023 10:46
La Fiorentina continua a inseguire Cittadini. E oggi l'agente ha visitato il Centro Sportivo viola
06 gennaio 2023 21:40
Corriere dello Sport, Cittadini è l’obiettivo della Fiorentina per giugno: ora è al Modena in prestito
02 gennaio 2023 09:26
Nazione, Cittadini può arrivare alla Fiorentina subito o in estate: doppia chance per i viola
30 dicembre 2022 09:34
Nazione, Cittadini piace alla Fiorentina, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo anche subito
28 dicembre 2022 09:29
Nazione, Fiorentina su Cittadini, il club viola potrebbe bloccarlo subito dall'Atalanta
27 dicembre 2022 08:55
La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"
21 dicembre 2022 15:39
Follia Berardi, vuole picchiare un tifoso dopo la partita, esce dallo stadio, serve la polizia a bloccarlo
08 agosto 2022 23:06
TMW, Ponsi ad un passo dal Modena: trattativa avanzata con la Fiorentina
14 luglio 2021 16:28
Un calcio con la pistola, un'ora e mezza di terrore. Il racconto del furto nella villa di Luca Toni
25 ottobre 2020 11:33
(FOTO): Toni, il cuore dell'ex bomber della Fiorentina: oggi ha portato le pizze al 118 di Modena
19 aprile 2020 20:00
Modena, Luca Toni sul palco al comizio del ministro Salvini. La cronaca
03 maggio 2019 22:38
Toni: "Sto facendo di tutto per salvare il Modena. Italia? C'è da piangere"
12 dicembre 2017 13:22
Modena nel baratro: i calciatori cacciano il patron, il fallimento e la radiazione ora sono a un passo
25 ottobre 2017 20:12
Caos Modena, i tifosi tentano l'irruzione nella sede della società, Caliendo si difende con un armadio
03 ottobre 2017 23:28
Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro
01 agosto 2017 16:23
Colpo tra i pali, preso il baby Brancolini: bruciata la Juventus per il classe '01
31 luglio 2017 12:19
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