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Notizie Modena Fiorentina

SportMediaset: Massolin, la rivelazione della B accende il, mercato. Fiorentina e Inter sul giocatore

29 gennaio 2026 22:16

Gazzetta: “Fiorentina all’assalto per Massolin ma il Modena non vuole mollare il centrocampista”

23 gennaio 2026 09:21

Di Marzio rivela: "Il Modena è interessato al centrocampista della Fiorentina Harder"

28 maggio 2025 13:02

Chance tra i grandi per Leonardelli? TMW: “Modena sul portiere della Fiorentina per la prossima stagione”

19 febbraio 2025 14:15

TMW: "Idrissi può essere un idea per la Fiorentina a Giugno, per adesso resta in prestito a Modena"

24 gennaio 2025 12:49

TMW: "Fiorentina e Napoli su Idrissi del Modena, terzino sinistro classe 2005 di proprietà del Cagliari"

22 novembre 2024 11:35

Il Modena tuona: "Nè sapevamo di Barone nè avevamo parlato. La Fiorentina non giocherà qui"

07 gennaio 2024 19:39

Barone visita lo stadio di Modena prima di Sassuolo-Fiorentina, possibile casa viola al posto del Franchi?

06 gennaio 2024 17:26

Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani 

04 gennaio 2024 09:02

Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori

18 dicembre 2023 19:57

La Fiorentina giocherà a Modena? I tifosi non vogliono: "Ricordiamo che il Braglia non è una put***a"

03 aprile 2023 00:01

Sind. Modena rivela: "Vorrei portare la Serie A al Braglia. Abbiamo la licenza UEFA"

29 marzo 2023 16:31

Corsport: “Commisso punta sulla vicinanza. No ad Empoli, perplessità su Modena e Pistoia”

25 marzo 2023 09:58

Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione 

25 marzo 2023 09:33

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”

24 marzo 2023 08:53

Nazione rivela: “Trasloco Fiorentina, l’Empoli tentenna. In pole Modena e Reggio Emilia”

23 marzo 2023 10:17

Empoli, Parma, Perugia, Modena, Reggio Emilia o la scuola dei marescialli, ecco le 6 alternative

22 marzo 2023 09:22

Non solo Torino, l'inchiesta Prisma sulle plusvalenze arriva anche a Bergamo, Bologna, Genova e Udine

24 febbraio 2023 23:29

Nazione, Italiano ha scelto il nuovo difensore, è Cittadini: operazione da 7,5 milioni

22 gennaio 2023 10:15

Nazione, restyling Franchi, spunta l'idea Modena ma in caso di Coppe lo stadio non è a norma

21 gennaio 2023 10:28

Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"

17 gennaio 2023 00:03

Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina

15 gennaio 2023 10:46

La Fiorentina continua a inseguire Cittadini. E oggi l'agente ha visitato il Centro Sportivo viola

06 gennaio 2023 21:40

Corriere dello Sport, Cittadini è l’obiettivo della Fiorentina per giugno: ora è al Modena in prestito 

02 gennaio 2023 09:26

Nazione, Cittadini può arrivare alla Fiorentina subito o in estate: doppia chance per i viola

30 dicembre 2022 09:34

Nazione, Cittadini piace alla Fiorentina, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo anche subito

28 dicembre 2022 09:29

Nazione, Fiorentina su Cittadini, il club viola potrebbe bloccarlo subito dall'Atalanta

27 dicembre 2022 08:55

La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"

21 dicembre 2022 15:39

Follia Berardi, vuole picchiare un tifoso dopo la partita, esce dallo stadio, serve la polizia a bloccarlo

08 agosto 2022 23:06

TMW, Ponsi ad un passo dal Modena: trattativa avanzata con la Fiorentina

14 luglio 2021 16:28

Un calcio con la pistola, un'ora e mezza di terrore. Il racconto del furto nella villa di Luca Toni

25 ottobre 2020 11:33

(FOTO): Toni, il cuore dell'ex bomber della Fiorentina: oggi ha portato le pizze al 118 di Modena

19 aprile 2020 20:00

Modena, Luca Toni sul palco al comizio del ministro Salvini. La cronaca

03 maggio 2019 22:38

Toni: "Sto facendo di tutto per salvare il Modena. Italia? C'è da piangere"

12 dicembre 2017 13:22

Modena nel baratro: i calciatori cacciano il patron, il fallimento e la radiazione ora sono a un passo

25 ottobre 2017 20:12

Caos Modena, i tifosi tentano l'irruzione nella sede della società, Caliendo si difende con un armadio

03 ottobre 2017 23:28

Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro

01 agosto 2017 16:23

Colpo tra i pali, preso il baby Brancolini: bruciata la Juventus per il classe '01

31 luglio 2017 12:19

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