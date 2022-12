Nazione, Fiorentina su Cittadini, il club viola potrebbe bloccarlo subito dall’Atalanta

La Fiorentina ha sondato il terreno per mettere sotto contratto il giovane (classe 2002) Giorgio Cittadini, difensore centrale (ma pronto a muoversi anche come terzino), attualmente in forza al Modena.L’operazione Cittadini potrebbe prendere corpo nell’immediato, ovvero nel corso del mercato di gennaio specie nel caso la Fiorentina faccia movimenti in uscita nel reparto (Ranieri? Venuti?), ma non è da escludere che il club viola possa parlare subito con l’Atalanta per ’bloccare’ il futuro di Cittadini dal prossimo giugno. Lo scrive La Nazione.

