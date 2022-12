La Fiorentina oggi riprende gli allenamenti: tutti presenti tranne Amrabat, torna il 1° gennaio

In casa Fiorentina è il giorno della ripresa degli allenamenti. Stavolta niente più interruzioni prima della sfida contro il Monza, giusto qualche ora libera per festeggiare il Capodanno. Vincenzo Italiano da oggi comincerà a spingere sull’acceleratore. Ritroverà tutti i suoi elementi ad eccezione di Sofyan Amrabat, che si godrà gli ultimi giorni di vacanza post Mondiale e -verosimilmente – si rivedrà al centro sportivo il primo dell’anno. I compagni ci saranno tutti, compresi i sudamericani che sono rientrati ieri dopo aver festeggiato il Natale in patria. Occhi puntati su Nico Gonzalez e Sottil.

Se per l’esterno argentino sembrano arrivare solo buone notizie, per Sottil servirà un po’ più tempo. Se tutto andrà bene tornerà in campo intorno alla metà di febbraio. Gli altri stanno bene, compreso Castrovilli, che contro la Primavera (ultimo test della sosta, venerdì alle 12.00 al Franchi a porte aperte) aumenterà sicuramente il minutaggio (un quarto d’ora abbondante) avuto a disposizione contro il Lugano. Un po’ mediano, un po’ trequartista, Castro può essere una variabile interessante nel nuovo e ormai collaudato 4-2-3-1. Lo scrive La Nazione.

