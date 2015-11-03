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Notizie Cittadini Fiorentina

Nazione, la Fiorentina resta su Cittadini, Atalanta pronta a parlare per subito o per giugno

29 gennaio 2023 10:09

Nazione, Italiano ha scelto il nuovo difensore, è Cittadini: operazione da 7,5 milioni

22 gennaio 2023 10:15

Corriere dello Sport: "Viti e Cittadini obiettivi della Fiorentina per rinforzare la difesa a giugno"

22 gennaio 2023 10:09

Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"

17 gennaio 2023 00:03

Corriere Fiorentino, Fiorentina su Cittadini ma l’Atalanta per il difensore chiede 8 milioni 

16 gennaio 2023 09:02

Da Bergamo, Fiorentina vuole anticipare tutti per Cittadini: Atalanta chiede 8 milioni

15 gennaio 2023 15:50

Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina

15 gennaio 2023 10:46

Nazione, Fiorentina vuole Cittadini già a gennaio: obiettivo crescita all'ombra di Milenkovic

14 gennaio 2023 10:01

Corriere dello Sport: "Arriva Commisso, si può accendere il mercato, Beukema e Cittadini colpi possibili"

11 gennaio 2023 10:05

Nazione, incontro Fiorentina-agente per Cittadini per capire se vuole Firenze. Ipotesi titolo definitivo

07 gennaio 2023 09:30

La Fiorentina continua a inseguire Cittadini. E oggi l'agente ha visitato il Centro Sportivo viola

06 gennaio 2023 21:40

Corriere dello Sport, Cittadini è l’obiettivo della Fiorentina per giugno: ora è al Modena in prestito 

02 gennaio 2023 09:26

Nazione, Cittadini può arrivare alla Fiorentina subito o in estate: doppia chance per i viola

30 dicembre 2022 09:34

CorSport, forte interesse della Fiorentina per Cittadini: obiettivo anticipare la concorrenza per giugno

29 dicembre 2022 16:02

Nazione, Cittadini piace alla Fiorentina, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo anche subito

28 dicembre 2022 09:29

Nazione, Fiorentina su Cittadini, il club viola potrebbe bloccarlo subito dall'Atalanta

27 dicembre 2022 08:55

La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"

21 dicembre 2022 15:39

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