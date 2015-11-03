Notizie Cittadini Fiorentina

Nazione, la Fiorentina resta su Cittadini, Atalanta pronta a parlare per subito o per giugno
29 gennaio 2023 10:09
Nazione, Italiano ha scelto il nuovo difensore, è Cittadini: operazione da 7,5 milioni
22 gennaio 2023 10:15
Corriere dello Sport: "Viti e Cittadini obiettivi della Fiorentina per rinforzare la difesa a giugno"
22 gennaio 2023 10:09
Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"
17 gennaio 2023 00:03
Corriere Fiorentino, Fiorentina su Cittadini ma l’Atalanta per il difensore chiede 8 milioni
16 gennaio 2023 09:02
Da Bergamo, Fiorentina vuole anticipare tutti per Cittadini: Atalanta chiede 8 milioni
15 gennaio 2023 15:50
Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina
15 gennaio 2023 10:46
Nazione, Fiorentina vuole Cittadini già a gennaio: obiettivo crescita all'ombra di Milenkovic
14 gennaio 2023 10:01
Corriere dello Sport: "Arriva Commisso, si può accendere il mercato, Beukema e Cittadini colpi possibili"
11 gennaio 2023 10:05
Nazione, incontro Fiorentina-agente per Cittadini per capire se vuole Firenze. Ipotesi titolo definitivo
07 gennaio 2023 09:30
La Fiorentina continua a inseguire Cittadini. E oggi l'agente ha visitato il Centro Sportivo viola
06 gennaio 2023 21:40
Corriere dello Sport, Cittadini è l’obiettivo della Fiorentina per giugno: ora è al Modena in prestito
02 gennaio 2023 09:26
Nazione, Cittadini può arrivare alla Fiorentina subito o in estate: doppia chance per i viola
30 dicembre 2022 09:34
CorSport, forte interesse della Fiorentina per Cittadini: obiettivo anticipare la concorrenza per giugno
29 dicembre 2022 16:02
Nazione, Cittadini piace alla Fiorentina, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo anche subito
28 dicembre 2022 09:29
Nazione, Fiorentina su Cittadini, il club viola potrebbe bloccarlo subito dall'Atalanta
27 dicembre 2022 08:55
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