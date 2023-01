Nazione, non solo Cittadini, spunta l’idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina

Continua anche la trattativa con l’Atalanta per liberare subito Cittadini dal Modena e farlo arrivare (in prestito con diritto di riscatto) alla Fiorentina.Per la difesa, occhio a una nuova possibile trattativa con lo Spezia. I viola hanno chiesto informazion in sul giovane (classe 2000) svedese, Emil Holm. Lo scrive La Nazione.

