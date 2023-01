Corriere Fiorentino: “Gonzalez-Leicester, Fiorentina tentata, ballano 5 milioni. A 40 si potrebbe chiudere”

Una (breve) quiete, prima della possibile tempesta. Giusto il tempo di far passare la domenica e poi, da domani, ogni giorno potrebbe essere quello buono perché la trattativa tra Fiorentina e Leicester per Nico Gonzalez entri nel vivo. Del resto, e ci mancherebbe altro vista tra l’altro l’importanza del match on la Roma, per qualche ora i viola devono avere tutte le attenzioni rivolte al campo. Di certo, chi pensava che la partenza dell’argentino fosse un’ipotesi campata per aria, farà bene a ricredersi. La possibilità c’è, ed ogni ora che passa si fa più concreta. Il motivo è semplice: se davvero il club di Commisso considerasse incedibile l’ex Stoccar-da, la questione sarebbe già chiusa. E invece no. Le discussioni procedono e la prossima settimana sarà molto probabilmente decisiva per capire come andrà a fini-re.

La distanza tra domanda ed offerta, al mo-mento, è di circa 5 milioni. In pratica, quello che spetta come contributo di solidarietà ai club che hanno formato Gonzalez. Per questo, dei 34 milioni messi sul tavolo dalle Foxes, ai viola ne spetterebbero 29. La Fiorentina insom-ma, chiede agli inglesi di arrivare a sfiorare i 40, permettendo così al club di Commis-so di incassarne (davvero) 35. Sarà poi il presidente, come sempre, a dire l’ultima parola. Il fatto che la trattativa sia ancora in piedi però, lascia intendere che da parte della proprietà non ci sia un no di principio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

