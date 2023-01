Nico Gonzalez ha trovato accordo con il Leicester? Lui posta foto in cui esulta con il “Resto qui”

Si sta parlando tanto nelle ultime ore del futuro di Nico Gonzalez, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio siamo ai dettagli per il suo trasferimento al Leicester con l’argentino che un accordo contrattuale con il club inglese. Una trattativa che però la Fiorentina fa sapere di non esserci. Pochi minuti fa il giocatore, regolarmente convocato da Vincenzo Italiano per la gara contro la Roma, ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia (che lo stesso Nico aveva pubblicato pochi giorni fa) in cui mostra lo stemma della Fiorentina e indica “Io resto qui”. Questo il post dell’esterno viola

LE PAROLE DI CRISTIANO BIRAGHI