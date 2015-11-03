Notizie Holm Fiorentina

Holm sfotte ancora Kean durante i festeggiamenti per la coppa Italia: "Il Bologna fa l'Europa League"
26 maggio 2025 11:45
Kean sul dissing con Holm: "Io sono molto competitivo. Prendersi in giro fa parte del calcio"
20 maggio 2025 17:13
Holm risponde a Kean sui social: posta la foto della Coppa Italia con l'emoticon del ballerino
19 maggio 2025 15:05
Le ultime da Bologna: allenamento differenziato per Holm e Ndoye ma contro la Fiorentina ci saranno
07 maggio 2025 22:58
Holm risponde alle critiche post balletto alla Kean sotto la Curva del Bologna: "Lo facevo già 3 anni fa"
17 dicembre 2024 16:28
Holm prende in giro Kean, imita la sua esultanza sotto la Curva del Bologna. Il video diventa virale
16 dicembre 2024 16:02
Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait
23 aprile 2024 17:26
Pessime notizie per l'Atalanta, problema al polpaccio per Holm: possibile forfait in vista della Fiorentina
21 aprile 2024 22:21
Gasperini diede a Chiesa del simulatore. Holm invece è furbo e va tutto bene. Dov'è la coerenza?
26 febbraio 2024 00:16
Imbarazzante a San Siro, Holm simula ma l'Atalanta ha il rigore. Tocco di Giroud leggero e sull'anca
25 febbraio 2024 22:02
La Gazzetta scrive: "Holm primo nome della Fiorentina come terzino destro. Pierozzi via in prestito"
22 novembre 2023 09:30
Corriere dello Sport, Fiorentina su Holm ma operazione difficile ma lui chiederà di cambiare aria?
20 novembre 2023 09:51
Gazzetta, Fiorentina che cerca di tamponare sulla destra ma ritorno di fiamma per Holm, oggi all’Atalanta
16 novembre 2023 09:46
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