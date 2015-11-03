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Notizie Holm Fiorentina

Holm sfotte ancora Kean durante i festeggiamenti per la coppa Italia: "Il Bologna fa l'Europa League"

26 maggio 2025 11:45

Kean sul dissing con Holm: "Io sono molto competitivo. Prendersi in giro fa parte del calcio"

20 maggio 2025 17:13

Holm risponde a Kean sui social: posta la foto della Coppa Italia con l'emoticon del ballerino

19 maggio 2025 15:05

Le ultime da Bologna: allenamento differenziato per Holm e Ndoye ma contro la Fiorentina ci saranno

07 maggio 2025 22:58

Holm risponde alle critiche post balletto alla Kean sotto la Curva del Bologna: "Lo facevo già 3 anni fa"

17 dicembre 2024 16:28

Holm prende in giro Kean, imita la sua esultanza sotto la Curva del Bologna. Il video diventa virale

16 dicembre 2024 16:02

Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait

23 aprile 2024 17:26

Pessime notizie per l'Atalanta, problema al polpaccio per Holm: possibile forfait in vista della Fiorentina

21 aprile 2024 22:21

Gasperini diede a Chiesa del simulatore. Holm invece è furbo e va tutto bene. Dov'è la coerenza?

26 febbraio 2024 00:16

Imbarazzante a San Siro, Holm simula ma l'Atalanta ha il rigore. Tocco di Giroud leggero e sull'anca

25 febbraio 2024 22:02

La Gazzetta scrive: "Holm primo nome della Fiorentina come terzino destro. Pierozzi via in prestito"

22 novembre 2023 09:30

Corriere dello Sport, Fiorentina su Holm ma operazione difficile ma lui chiederà di cambiare aria? 

20 novembre 2023 09:51

Gazzetta, Fiorentina che cerca di tamponare sulla destra ma ritorno di fiamma per Holm, oggi all’Atalanta 

16 novembre 2023 09:46

Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina

15 gennaio 2023 10:46

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