Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Fiorentina, alcuni assenti in difesa per il match di ritorno valido per la semifinale di Coppa Italia. Toloi e Holm verso il forfait per infortunio, poiché il primo sarebbe alle prese con un problema ai flessori della coscia destra, mentre il secondo per un problema legato al polpaccio destro. Altro grosso dubbio riguarda Scalvini, che difficilmente rientrerà nella lista dei convocati per il match di domani sera, non avendo ancora smaltito l’infortunio rimediato a fine marzio contro il Napoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LA FIORENTINA PARTE PER BERGAMO. NON C’È PRADÈ. SIPARIETTO IKONÈ, SI DIMENTICA LA VALIGIA, CI PENSA IL PREPARATORE