Notizie Toloi Fiorentina

Emergenza in difesa per Gasp verso la Fiorentina: Djimsiti out, Kolasinac in dubbio. Hien e Toloi ok
07 settembre 2024 15:35
Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait
23 aprile 2024 17:26
Verso l’Atalanta: nei bergamaschi tornerà a disposizione un difensore, Toloi, per il match contro la Fiorentina
06 settembre 2023 09:13
Toloi non si rassegna: "Contro la Fiorentina brucia, abbiamo perso per due rigori e una palla lunga"
16 febbraio 2022 14:35
Al 63' Atalanta-Fiorentina sul 3-0 al Gewiss Stadium. Calcio d'angolo e gol di Toloi
13 dicembre 2020 16:25
Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita
22 aprile 2019 11:54
Sconcerti:" Gravissimo atteggiamento dell'Atalanta e di Gasperini su Chiesa. Danno d'immagine enorme"
04 ottobre 2018 20:42
De Grandis: "Il rigore per la Fiorentina non esiste, Chiesa si tuffa prima del contatto con Toloi"
30 settembre 2018 22:31
Toloi: "Tata super, punto fondamentale per l'Europa"
05 marzo 2017 14:51
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