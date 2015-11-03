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Notizie Toloi Fiorentina

Emergenza in difesa per Gasp verso la Fiorentina: Djimsiti out, Kolasinac in dubbio. Hien e Toloi ok

07 settembre 2024 15:35

Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait

23 aprile 2024 17:26

Verso l’Atalanta: nei bergamaschi tornerà a disposizione un difensore, Toloi, per il match contro la Fiorentina 

06 settembre 2023 09:13

Toloi non si rassegna: "Contro la Fiorentina brucia, abbiamo perso per due rigori e una palla lunga"

16 febbraio 2022 14:35

Al 63' Atalanta-Fiorentina sul 3-0 al Gewiss Stadium. Calcio d'angolo e gol di Toloi

13 dicembre 2020 16:25

Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita

22 aprile 2019 11:54

Sconcerti:" Gravissimo atteggiamento dell'Atalanta e di Gasperini su Chiesa. Danno d'immagine enorme"

04 ottobre 2018 20:42

De Grandis: "Il rigore per la Fiorentina non esiste, Chiesa si tuffa prima del contatto con Toloi"

30 settembre 2018 22:31

Toloi: "Tata super, punto fondamentale per l'Europa"

05 marzo 2017 14:51

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