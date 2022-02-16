Toloi non si rassegna: "Contro la Fiorentina brucia, abbiamo perso per due rigori e una palla lunga"

Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato della sconfitta subita in casa contro la Fiorentina, parole non di rassegnazione

Rafael Toloi, difensore e capitano dell'Atalanta, interverrà a breve in conferenza stampa per analizzare la sfida tra nerazzurri e Olympiacos, in programma domani alle ore 21.00. Queste le sue parole raccolta da TMW

"È una competizione di enorme prestigio, vogliamo fare due grandi partite per poter andare avanti. Siamo fiduciosi, vogliamo fare una gran prestazione già domani".

Non è stata la settimana perfetta per voi.

"La settimana scorsa non è stata la settimana che volevamo, con Juventus e Fiorentina abbiamo fatto grandi prestazioni, ma se non arrivano i risultati ti brucia un po'. Abbiamo voglia di fare bene partendo già dal match di domani sera. Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato su due rigori, poi il terzo è arrivato su una palla lunga. La Juventus ha segnato su corner, in pieno recupero. Dobbiamo difendere meglio nel finale, dobbiamo avere maggior concentrazione".

Come sta a livello fisico?

"Ho avuto un po' di problemi come il Covid, ma ho cercato di lavorare al meglio, ora sto bene. Con la Juventus penso di aver fatto una buona prestazione. È difficile per un calciatore quando resta fuori, ma ora cercherò di aiutare la squadra".

Quanto manca la vittoria in casa?

"È sempre stata una nostra forza vincere in casa, nelle ultime partite non siamo riusciti ad ottenere i risultati che volevamo, domani abbiamo una buona occasione per tornare a vincere, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio".

Quanto conta l'esperienza in Champions per affrontare gare come quelle di domani?

"È una partita di prestigio, per noi è tanta roba, io come giocatore non essendo così giovane volevo giocarle tutti gli anni queste competizioni. Il mio pensiero, come quello dei miei compagni, è fare bene".

LE PAROLE DI GRAZIANI SU CABRAL E IKONE'

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