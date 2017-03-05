Toloi: "Tata super, punto fondamentale per l'Europa"

Così Rafael Toloi nel dopo gara, a Sky: "Un punto importante contro un avversario difficile e con qualità. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare, peccato. Tatarusanu è stato bravo, il c...

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2017 14:51

Condividi