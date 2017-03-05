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Toloi: "Tata super, punto fondamentale per l'Europa"

Così Rafael Toloi nel dopo gara, a Sky: "Un punto importante contro un avversario difficile e con qualità. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare, peccato. Tatarusanu è stato bravo, il c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2017 14:51
Toloi: "Tata super, punto fondamentale per l'Europa" -
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Così Rafael Toloi nel dopo gara, a Sky: "Un punto importante contro un avversario difficile e con qualità. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare, peccato. Tatarusanu è stato bravo, il calcio è così. Non abbiamo vinto, ma è un punto importante per l'Europa, a fine campionato conterà tantissimo".

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