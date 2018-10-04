Sconcerti:" Gravissimo atteggiamento dell'Atalanta e di Gasperini su Chiesa. Danno d'immagine enorme"

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha così parlato: “E’ grave ciò che è successo intorno a Chiesa. Nell’azione il viola taglia il campo, mentre invece Toloi va dritto per dritto e...

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha così parlato: “E’ grave ciò che è successo intorno a Chiesa. Nell’azione il viola taglia il campo, mentre invece Toloi va dritto per dritto e lì basta pochissimo per cadere a terra. Sicuramente Chiesa ha accentuato, ma c'è una leggera spinta.

Ma tutto ciò non giustifica la reazione dell’Atalanta, non possono dire ad un’altra società che hanno preparato la situazione. Gasperini non può parlare in quel modo a Chiesa.

E’ un’altra bestemmia quella del tecnico. E’ gravissimo ciò che accaduto.

Ormai non conta più niente se Chiesa è colpevole o meno, conta solo che verrà visto solamente come un cascatore. La Fiorentina e il ragazzo avranno un danno enorme da questa vicenda“.

Fonte: Radio Bruno