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Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita

Secondo quanto riportato dall'Ansa, Rafael Tofol il difensore dell'Atalanta verrà operato martedì 27 aprile in artroscopia alla caviglia destra. Il brasiliano anche squalificato salterà la sfida di Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2019 11:54
Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita -
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Secondo quanto riportato dall'Ansa, Rafael Tofol il difensore dell'Atalanta verrà operato martedì 27 aprile in artroscopia alla caviglia destra. Il brasiliano anche squalificato salterà la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. I tempi di recupero sono di circa due mesi.

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