Atalanta, infortunio alla caviglia destra per Toloi: stagione finita
Secondo quanto riportato dall'Ansa, Rafael Tofol il difensore dell'Atalanta verrà operato martedì 27 aprile in artroscopia alla caviglia destra. Il brasiliano anche squalificato salterà la sfida di Co...
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2019 11:54
Secondo quanto riportato dall'Ansa, Rafael Tofol il difensore dell'Atalanta verrà operato martedì 27 aprile in artroscopia alla caviglia destra. Il brasiliano anche squalificato salterà la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. I tempi di recupero sono di circa due mesi.