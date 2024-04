La Fiorentina parte per Bergamo. Non c’è Pradè. Siparietto Ikonè, si dimentica la valigia, ci pensa il preparatore

La Fiorentina si prepara per il match di ritorno valido per le semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta. La squadra è partita alle 15:30 dalla stazione Campo di Marte di Firenze alla volta di Bergamo. Tutti presenti, tra cui anche Nicolas Burdisso ed il direttore generale Alessandro Ferrari; unici assenti all’appello sono il direttore sportivo Daniele Pradè, che probabilmente raggiungerà il gruppo nella giornata di domani, e Nzola, per problemi personali. Tra la serietà dell’evento, rimane la simpatica scena che vede protagonista Jonathan Ikoné: l’esterno viola aveva dimenticato la valigia, poi fortunatamente recuperata dal preparatore.

