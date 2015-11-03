Notizie Scalvini Fiorentina

TMW, Scalvini può recuperare per la Fiorentina, farà un test domattina. L'Atalanta non vuole rischiarlo
23 aprile 2024 19:43
Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait
23 aprile 2024 17:26
Il centrale dell'Atalanta non convocato stasera per Monza, rientra con la Fiorentina in coppa
21 aprile 2024 14:03
Tegola per Gasperini: Scalvini out un mese. Salterà le semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina
02 aprile 2024 13:45
Zappacosta e Scalvini saltano la Fiorentina. Si sono infortunati contro il Napoli. Gasperini: "Stiramento"
30 marzo 2024 16:31
Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners
29 settembre 2022 19:33
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