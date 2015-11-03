Labaro Viola

Notizie Scalvini Fiorentina

TMW, Scalvini può recuperare per la Fiorentina, farà un test domattina. L'Atalanta non vuole rischiarlo

23 aprile 2024 19:43

Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait

23 aprile 2024 17:26

Il centrale dell'Atalanta non convocato stasera per Monza, rientra con la Fiorentina in coppa

21 aprile 2024 14:03

Tegola per Gasperini: Scalvini out un mese. Salterà le semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina

02 aprile 2024 13:45

Zappacosta e Scalvini saltano la Fiorentina. Si sono infortunati contro il Napoli. Gasperini: "Stiramento"

30 marzo 2024 16:31

Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners

29 settembre 2022 19:33

Archivio

Esplora l'archivio di Scalvini

Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13
Sett. 39