Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners

Arrivano importanti aggiornamenti da Bergamo in vista della trasferta che la Fiorentina dovrà affrontare nella giornata di domenica contro l’Atalanta di Gasperini.

Oggi gli orobici sono stati protagonisti di un’amichevole contro la Pro Patria: vittoria per 4-1, ma a tenere banco sono le numerose notizie provenienti dall’infermeria. Al 28′ si è fermato Davide Zappacosta dopo essere stato schierato dal primo minuto per aver smaltito l’infortunio che lo aveva frenato nella parte iniziale della stagione: ancora un problema muscolare per lui, da valutare nelle prossime ore. Duvan Zapata è l’assenza più rumorosa: neanche panchina per l’attaccante colombiano e le possibilità di vederlo in campo con la Fiorentina si riducono ai minimi termini. Gasperini può sorridere, invece, per il recuperato Scalvini, subentrato nel corso della ripresa, e Koopmeiners: l’olandese aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo il colpo alla testa ricevuto con la sua nazionale, ma è rientrato subito in gruppo ed oggi è partito regolarmente negli undici titolari.

