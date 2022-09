Ribery smette? La Salernitana pronta a proporgli ruolo da dirigente con ingaggio spalmato

Il campione certamente non discute, e la carriera neppure. Ma gli anni passano per tutti, anche se ti chiami Frank Ribery. Ecco perchè, stando a quanto riportato da ”Il Mezzogiorno” di Salerno, la dirigenza della Salernitana starebbe pensando di proporre a Frank, qualora dovesse optare per il ritiro, di divenire ambasciatore del club, con conseguente dilazione del pesante ingaggio su più stagioni.

