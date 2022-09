La convocazione senza senso di Nico Gonzalez. L’Argentina lo manda in tribuna in entrambe le partite

Si fa fatica a capire il senso della convocazione di Nico Gonzalez con l’Argentina per le due amichevoli della nazionale albiceleste contro Honduras e Giamaica. Il giocatore della Fiorentina era stato dapprima escluso dai convocati per via delle sue precarie condizioni fisiche (non ha praticamente mai giocato in questo inizio di stagione saltando quasi tutte le partite con la maglia viola) poi, entrato contro il Verona e segnando anche un gol, ha fatto ripensare l’Argentina che lo ha inserito in extremis nella spedizione con il malcontento della Fiorentina che lo avrebbe preferito a Firenze per recuperare nel miglior modo possibile.

Ma per Nico Gonzalez non c’è stato spazio in nessuna delle due gare nemmeno in panchina. A questo punto resta davvero stonata la sua convocazione considerate le sue condizioni, per non farlo mai giocare, e costringendolo a due viaggi oceanici che certamente non lo faranno essere al meglio per giocare contro l’Atalanta domenica alle 18. Ricordiamo che Nico tornerà a Firenze solo giovedì sera, dunque a questo punto immaginarlo dal primo minuto a Bergamo diventa impresa ardua.

