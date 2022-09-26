Cassano: "Fossi la Fiorentina prenderei Balotelli, è ancora l'attaccante italiano più forte che c'è"

Antonio Cassano è stato ospite di Muschio Selvaggio, una trasmissione in onda su You Tube, queste le sue parole su Balotelli in cui cita anche la Fiorentina:"Io sono convinto che lui sia veramente for...

Antonio Cassano è stato ospite di Muschio Selvaggio, una trasmissione in onda su You Tube, queste le sue parole su Balotelli in cui cita anche la Fiorentina:

"Io sono convinto che lui sia veramente forte, ne discuto anche tante volte con Vieri di questo. Se tu oggi mi chiedessi chi è l'attaccante italiano più forte che c'è io ti faccio il nome di Balotelli, trovamene uno meglio di lui, Immobile in nazionale non segna e contro grandi avversari sparisce, Balotelli è molto più forte tecnicamente di lui. Balotelli lo chiamerei in nazionale, lui ha un grande ego, adesso gioca in Svizzera per stare vicino alla famiglia. Ha giocato in grandi squadre, se trova un ambiente giusto può fare bene, devi mettere in preventivo che durante la settimana può mandarti a quel paese. Nel calcio se ti mettono un'etichetta non te la tolgono più, ma è un bravo ragazzo, se trovi la Fiorentina di turno che in questo momento qua ha bisogno di un attaccante e fa un calcio bellissimo, in un ambiente come la Fiorentina lo prenderei adesso. Devi mettere in preventivo il suo comportamento ma ti rende"

BATISTUTA PARLA DI JOVIC

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