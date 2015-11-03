Notizie Zappacosta Fiorentina

Zappacosta e Scalvini saltano la Fiorentina. Si sono infortunati contro il Napoli. Gasperini: "Stiramento"
30 marzo 2024 16:31
Zappacosta: "Vedere squadre italiane che se la giocano in Europa è un privilegio per il calcio italiano"
02 maggio 2023 19:52
Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners
29 settembre 2022 19:33
Brovarone sicuro: "Se arrivasse un'offerta per Igor la Fiorentina la prenderebbe subito in considerazione"
27 maggio 2022 13:42
Al 30' Atalanta-Fiorentina 1-1. Gran gol di Zappacosta, Terracciano non può fare nulla
10 febbraio 2022 18:33
Zappacosta, rimpianto per la Fiorentina. Incanta a Bergamo, a Firenze Odriozola fa panchina
28 ottobre 2021 18:09
Zappacosta: "Fiorentina in pressing su di me ma io volevo solo l'Atalanta, era in cima alla mia lista"
13 ottobre 2021 09:46
Zappacosta: "Dietrofront con la Fiorentina? Non penso siano arrabbiati, situazione normale"
03 settembre 2021 12:16
Guerra tra Fiorentina e Atalanta, da Zappacosta ad Amrabat, adesso è duello su Berardi
25 agosto 2021 15:09
Gazzetta, blitz dell'Atalanta, preso Zappacosta a titolo definitivo. Sfuma la Fiorentina
23 agosto 2021 09:25
Brovarone: "Mi risulta che Zappacosta voglia Firenze e non desideri tornare all'Atalanta"
22 agosto 2021 23:06
Di Marzio: "L'Atalanta ha superato la Fiorentina per Zappacosta"
22 agosto 2021 19:30
Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia
22 agosto 2021 14:04
Corriere Fiorentino, pronta la staffetta Zappacosta-Lirola: al Chelsea 1 milione per il prestito e 10 di diritto di riscatto
22 agosto 2021 13:41
Di Marzio: "Torreira vuole tornare in Italia, c'è la Fiorentina. Zappacosta è in arrivo"
22 agosto 2021 08:41
CorSport, Zappacosta sarà della Fiorentina: ha mantenuto la "promessa" fatta. No all'Atalanta
21 agosto 2021 12:22
TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina
21 agosto 2021 11:56
Di Marzio: "Zappacosta alla Fiorentina: prestito a 1 milioni, diritto di riscatto fissato a 10"
21 agosto 2021 08:35
Pedullà: "Zappacosta alla Fiorentina, c'è l'accordo con il Chelsea. Prima il trasferimento di Lirola"
20 agosto 2021 12:36
Gazzetta, Plata vicino. Berardi può arrivare anche senza la cessione di Vlahovic
20 agosto 2021 08:36
Pedullà: "Lirola al Marsiglia per 13 milioni. Arriverà Zappacosta: definiti gli accordi con Chelsea e giocatore"
18 agosto 2021 14:30
"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"
17 agosto 2021 19:12
Di Marzio, l'agente Lucci ha incontrato la società viola al cs
17 agosto 2021 18:23
TMW, la Fiorentina ha accelerato per Zappacosta. Lirola-Marsiglia? I viola aspettano un rilancio
17 agosto 2021 12:44
Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"
17 agosto 2021 00:06
Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia
10 agosto 2021 09:13
Repubblica, Lirola, la Fiorentina chiede almeno 12 milioni. In caso di addio Zappacosta o Stryger Larsen
09 agosto 2021 09:35
Di Marzio: "Fiorentina su Zappacosta se parte Lirola: i viola però chiedono 13 milioni, no a 12"
08 agosto 2021 18:02
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Il Secolo XIX, Fiorentina su Zappacosta ma il Genoa piomba su di lui. L'ingaggio continuerà ad essere un ostacolo?
27 luglio 2021 09:23
Nazione, Stryger Larsen è il primo nome se parte Lirola. L'alternativa è Zappacosta
26 luglio 2021 08:21
Rastelli: "Zappacosta sarebbe un grandissimo acquisto. Castrovilli deve trovare continuità"
23 luglio 2021 20:30
Colantuono: "Italiano rivoluzionerà il calcio della Fiorentina. Zappacosta? I Viola fanno bene a puntarci"
21 luglio 2021 23:37
Tuttosport, Zappacosta alla Fiorentina? Si può fare, l'ingaggio non è alla portata del Genoa
21 luglio 2021 09:24
Corriere Fiorentino, al posto di Lirola potrebbe arrivare Florenzi. Ottimi rapporti con l'agente Lucci
20 luglio 2021 13:39
Nazione, Zappacosta alla Fiorentina: il Chelsea chiede 6 milioni. Lirola, a breve l'addio
20 luglio 2021 08:39
Sportmediaset, Lirola è vicino al Marsiglia. La viola vuole Zappacosta
19 luglio 2021 19:00
Gazzetta, Zappacosta alla Fiorentina, arriva in prestito. Lirola all'addio, il Marsiglia pagherà in 2 anni
19 luglio 2021 08:11
CorSport, Pradè, manca solo l'annuncio del rinnovo: ieri incontro con l'agente di Zappacosta
17 luglio 2021 11:14
Schira: "La Fiorentina accelera per Zappacosta. Incontro possibile tra i viola e l'entourage"
16 luglio 2021 17:35
Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter
16 luglio 2021 15:22
Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma
09 luglio 2021 13:45
CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra
02 luglio 2021 10:27
Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta
29 giugno 2021 10:20
Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta
23 giugno 2021 10:52
Nazione, Zappacosta, la Fiorentina lo vuole: può arrivare in prestito con riscatto fissato a 8 milioni
21 giugno 2021 09:52
Di Marzio: “Fiorentina su Zappacosta, i Viola vogliono chiudere ma occhio all’Inter”
20 giugno 2021 08:59
Gazzetta, Gattuso riparte dal 4-2-3-1. Obiettivi di mercato? Zappacosta e Hysaj. Dragowski...
26 maggio 2021 09:49
Zappacosta non ha dubbi sul contatto in area con Eysseric: "Mi ha preso in pieno, era rigore"
03 aprile 2021 21:39
Pjaca della Juventus e Zappacosta del Chelsea vanno al Genoa. I dettagli
18 settembre 2020 10:35
Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio
04 marzo 2018 16:41
Clamoroso Chelsea, Conte offre 25 milioni di euro al Torino per Davide Zappacosta
31 agosto 2017 15:09
La Nazione, possibile scambio con il Torino Zappacosta - Tomovic per la fascia destra
12 agosto 2017 11:01
Zappacosta colpo Sassuolo, sette milioni al Torino per averlo
24 agosto 2016 12:33
Salta lo scambio con Zappacosta, Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina
21 agosto 2016 17:15
Di Marzio: "Torino e Fiorentina trattano lo scambio Tomovic - Zappacosta, l'ostacolo da superare nella trattativa..."
21 agosto 2016 11:46
Il Torino prende De Silvestri e vende Zappacosta, possibile uno scambio con Tomovic
19 agosto 2016 11:58
Il Torino offre quattro milioni per Tomovic ma la risposta della Fiorentina apre tanti scenari di mercato
20 giugno 2016 09:27
Valzer di terzini: Nenad più soldi per Zappacosta. Da Bologna: "Vi diamo Masina"
03 giugno 2016 17:43
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