Labaro Viola

Notizie Zappacosta Fiorentina

Zappacosta e Scalvini saltano la Fiorentina. Si sono infortunati contro il Napoli. Gasperini: "Stiramento"

30 marzo 2024 16:31

Zappacosta: "Vedere squadre italiane che se la giocano in Europa è un privilegio per il calcio italiano"

02 maggio 2023 19:52

Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners

29 settembre 2022 19:33

Brovarone sicuro: "Se arrivasse un'offerta per Igor la Fiorentina la prenderebbe subito in considerazione"

27 maggio 2022 13:42

Al 30' Atalanta-Fiorentina 1-1. Gran gol di Zappacosta, Terracciano non può fare nulla

10 febbraio 2022 18:33

Zappacosta, rimpianto per la Fiorentina. Incanta a Bergamo, a Firenze Odriozola fa panchina

28 ottobre 2021 18:09

Zappacosta: "Fiorentina in pressing su di me ma io volevo solo l'Atalanta, era in cima alla mia lista"

13 ottobre 2021 09:46

Zappacosta: "Dietrofront con la Fiorentina? Non penso siano arrabbiati, situazione normale"

03 settembre 2021 12:16

Guerra tra Fiorentina e Atalanta, da Zappacosta ad Amrabat, adesso è duello su Berardi

25 agosto 2021 15:09

Gazzetta, blitz dell'Atalanta, preso Zappacosta a titolo definitivo. Sfuma la Fiorentina

23 agosto 2021 09:25

Brovarone: "Mi risulta che Zappacosta voglia Firenze e non desideri tornare all'Atalanta"

22 agosto 2021 23:06

Di Marzio: "L'Atalanta ha superato la Fiorentina per Zappacosta"

22 agosto 2021 19:30

Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia

22 agosto 2021 14:04

Corriere Fiorentino, pronta la staffetta Zappacosta-Lirola: al Chelsea 1 milione per il prestito e 10 di diritto di riscatto

22 agosto 2021 13:41

Di Marzio: "Torreira vuole tornare in Italia, c'è la Fiorentina. Zappacosta è in arrivo"

22 agosto 2021 08:41

CorSport, Zappacosta sarà della Fiorentina: ha mantenuto la "promessa" fatta. No all'Atalanta

21 agosto 2021 12:22

TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina

21 agosto 2021 11:56

Di Marzio: "Zappacosta alla Fiorentina: prestito a 1 milioni, diritto di riscatto fissato a 10"

21 agosto 2021 08:35

Pedullà: "Zappacosta alla Fiorentina, c'è l'accordo con il Chelsea. Prima il trasferimento di Lirola"

20 agosto 2021 12:36

Gazzetta, Plata vicino. Berardi può arrivare anche senza la cessione di Vlahovic

20 agosto 2021 08:36

Pedullà: "Lirola al Marsiglia per 13 milioni. Arriverà Zappacosta: definiti gli accordi con Chelsea e giocatore"

18 agosto 2021 14:30

"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"

17 agosto 2021 19:12

Di Marzio, l'agente Lucci ha incontrato la società viola al cs

17 agosto 2021 18:23

TMW, la Fiorentina ha accelerato per Zappacosta. Lirola-Marsiglia? I viola aspettano un rilancio

17 agosto 2021 12:44

Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"

17 agosto 2021 00:06

Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia

10 agosto 2021 09:13

Repubblica, Lirola, la Fiorentina chiede almeno 12 milioni. In caso di addio Zappacosta o Stryger Larsen

09 agosto 2021 09:35

Di Marzio: "Fiorentina su Zappacosta se parte Lirola: i viola però chiedono 13 milioni, no a 12"

08 agosto 2021 18:02

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Il Secolo XIX, Fiorentina su Zappacosta ma il Genoa piomba su di lui. L'ingaggio continuerà ad essere un ostacolo?

27 luglio 2021 09:23

Nazione, Stryger Larsen è il primo nome se parte Lirola. L'alternativa è Zappacosta

26 luglio 2021 08:21

Rastelli: "Zappacosta sarebbe un grandissimo acquisto. Castrovilli deve trovare continuità"

23 luglio 2021 20:30

Colantuono: "Italiano rivoluzionerà il calcio della Fiorentina. Zappacosta? I Viola fanno bene a puntarci"

21 luglio 2021 23:37

Tuttosport, Zappacosta alla Fiorentina? Si può fare, l'ingaggio non è alla portata del Genoa

21 luglio 2021 09:24

Corriere Fiorentino, al posto di Lirola potrebbe arrivare Florenzi. Ottimi rapporti con l'agente Lucci

20 luglio 2021 13:39

Nazione, Zappacosta alla Fiorentina: il Chelsea chiede 6 milioni. Lirola, a breve l'addio

20 luglio 2021 08:39

Sportmediaset, Lirola è vicino al Marsiglia. La viola vuole Zappacosta

19 luglio 2021 19:00

Gazzetta, Zappacosta alla Fiorentina, arriva in prestito. Lirola all'addio, il Marsiglia pagherà in 2 anni

19 luglio 2021 08:11

CorSport, Pradè, manca solo l'annuncio del rinnovo: ieri incontro con l'agente di Zappacosta

17 luglio 2021 11:14

Schira: "La Fiorentina accelera per Zappacosta. Incontro possibile tra i viola e l'entourage"

16 luglio 2021 17:35

Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter

16 luglio 2021 15:22

Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma

09 luglio 2021 13:45

CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra

02 luglio 2021 10:27

Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta

29 giugno 2021 10:20

Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta

23 giugno 2021 10:52

Nazione, Zappacosta, la Fiorentina lo vuole: può arrivare in prestito con riscatto fissato a 8 milioni

21 giugno 2021 09:52

Di Marzio: “Fiorentina su Zappacosta, i Viola vogliono chiudere ma occhio all’Inter”

20 giugno 2021 08:59

Gazzetta, Gattuso riparte dal 4-2-3-1. Obiettivi di mercato? Zappacosta e Hysaj. Dragowski...

26 maggio 2021 09:49

Zappacosta non ha dubbi sul contatto in area con Eysseric: "Mi ha preso in pieno, era rigore"

03 aprile 2021 21:39

Pjaca della Juventus e Zappacosta del Chelsea vanno al Genoa. I dettagli

18 settembre 2020 10:35

Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio

04 marzo 2018 16:41

Clamoroso Chelsea, Conte offre 25 milioni di euro al Torino per Davide Zappacosta

31 agosto 2017 15:09

La Nazione, possibile scambio con il Torino Zappacosta - Tomovic per la fascia destra

12 agosto 2017 11:01

Zappacosta colpo Sassuolo, sette milioni al Torino per averlo

24 agosto 2016 12:33

Salta lo scambio con Zappacosta, Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina

21 agosto 2016 17:15

Di Marzio: "Torino e Fiorentina trattano lo scambio Tomovic - Zappacosta, l'ostacolo da superare nella trattativa..."

21 agosto 2016 11:46

Il Torino prende De Silvestri e vende Zappacosta, possibile uno scambio con Tomovic

19 agosto 2016 11:58

Il Torino offre quattro milioni per Tomovic ma la risposta della Fiorentina apre tanti scenari di mercato

20 giugno 2016 09:27

Valzer di terzini: Nenad più soldi per Zappacosta. Da Bologna: "Vi diamo Masina"

03 giugno 2016 17:43

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