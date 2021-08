Gazzetta, Plata vicino. Berardi può arrivare anche senza la cessione di Vlahovic

La società viola continua. a monitorare la posizione di Berardi, che potrebbe arrivare in viola anche senza la cessione di Vlahovic. In uscita invece Lirola ha ormai raggiunto l’accordo con il Marsiglia e ora la Fiorentina proverà a sostituirlo con Zappacosta. Per il ruolo di esterno invece la Fiorentina è vicina a Plata, in forza allo Sporting Lisbona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

