Pezzella: "Ho dato tutto per la Fiorentina, impossibile non piangere. Vi porterò sempre nel mio cuore"

La lettera d'addio di Pezzella alla Fiorentina e a Firenze

Il capitano della Fiorentina German Pezzella lascia i gigliati, per lui una nuova avventura al Real Betis. Ecco la lettera d'addio dell'argentino:

"È impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi mentre scrivo, e le parole sicuramente non saranno in grado di riflettere ciò che sento.

Sono state 4 stagioni intense, piene di momenti diversi, ma lascio Firenze con la cosa più importante che mi avete dato: il vostro affetto. Sopratutto nei momenti dove tanti spariscono, voi ci avete messo in piedi. E quel legame che si è creato, nessuno potrà spezzarlo.

Una cosa vi posso assicurare, ho dato tutto quello che avevo di me dal primo all'ultimo giorno, semplicemente per amore a un club e a una città.

Vi porterò sempre nel cuore e sulla pelle, perché ci sono cose che sono per tutta la vita, e Firenze e Fiorentina lo sono per me e la mia famiglia.💜

Per sempre, vi voglio bene. German"

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