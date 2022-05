L’intermediario Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Zappacosta? Commisso non ha concesso di spendere nove milioni di euro, lui non voleva tornare all’Atalanta. Questa è una società che se arriva un’offerta importante per Igor la prende subito in considerazione”.

L’INTERVENTO COMPLETO DI BROVARONE