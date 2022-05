Brovarone: “Vedo Pradè che cerca di mettere le toppe su Torreira in una situazione non dovuta a lui”

L’intermediario Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Vedo un Pradè che cerca di mettere le toppe su Torreira su una situazione che non ha gestito lui e di cui non ha colpe. Nella società viola uno fa una cosa e uno ne fa un’altra ed è questo il nostro problema maggiore. Chiunque vede la situazione Torreira pensa che la viola sia pazza a chiedere uno sconto sui 15 milioni che già non sono molti. Odriozola è un altro usa e getta, non credo sia pronto per fare il titolare del Real Madrid. E’ venuto qui si è preso la rivalsa che voleva, ed ora che è bello tirato e lucido se ne va. Zappacosta? Commisso non ha concesso di spendere nove milioni di euro, lui non voleva tornare all’Atalanta. Questa è una società che se arriva un’offerta importante per Igor la prende subito in considerazione”.

LA NAZIONE TORNA SU TORREIRA