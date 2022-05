Caso Torreira-Fiorentina: presto la parola finale. Attese nei prossimi giorni le parole di Pradè

Il caso-Torreira scrive un altro capitolo. Nella notte fra mercoledì e giovedì è stato appeso uno striscione sulle cancellate nei pressi dello stadio Artemio Franchi firmato dal gruppo della Curva Fiesole “Unonoveduesei” con scritto «Torreira alla Fiorentina, Barone all’Arsenal». Un testo che non ha bisogno di interpretazione e che è in chiara polemica con la dirigenza viola per l’eventuale scelta di perdere il regista che in questa stagione ha conquistato il cuore di molti tifosi. Da ricordare che Torreira è di proprietà dell’Arsenal, club al quale la Fiorentina dovrebbe versare 15 milioni per riscattare il giocatore a titolo definitivo. In attesa di capire se ci sia margine per la permanenza dell’uruguaiano, in città continua la discussione con aperture di lieve ottimismo fra i tifosi, come accaduto dopo le parole di Rocco Commisso dagli Stati Uniti, ma resta anche un diffuso pessimismo. Nei prossimi giorni parlerà Daniele Pradè che chiarirà quale futuro attende l’uruguaiano e cosa si debba aspettare Firenze per il ruolo di regista nella prossima stagione. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.