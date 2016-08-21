Salta lo scambio con Zappacosta, Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina

Tomovic ha scelto di rimanere a Firenze rifiutando tutte le possibili destinazioni

Come riporta Gianluca Di Marzio il difensore viola Nena Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina rifiutando il trasferimento al Torino in cambio di Zappacosta e anche declinando l'offerta della Sampdoria che pure si era molto interessata al difensore viola. Tomovic dopo un confronto con il suo procuratore Alessandro Lucci (lo stesso che porto alla Fiorentina i 35 milioni del Chelsea per Cuadrado) ha deciso di restare ancora a Firenze. In questo modo salta anche definitivamente lo scambio tra Torino e Fiorentina per il terzino destro italiano Davide Zappacosta, operazione che sembra quasi impossibile che la Fiorentina faccia senza liberarsi del serbo Tomovic. Nenad e la Fiorentina, avanti insieme.