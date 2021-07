Per Davide Zappacosta si sta aprendo l’ipotesi Fiorentina con un ingaggio decisamente non alla portata del Genoa. Eppure un giocatore come lui e una punta centrale come Scamacca il Genoa li aveva. Lo scrive Tuttosport.

