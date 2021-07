Vlahovic-Barone, ieri lungo confronto: contenuti top secret. Rinnovo? Nessun appuntamento in agenda

Ieri c’era anche Joseph Commisso sulle tribune del Benatti, mentre il padre Rocco è spettatore dagli Stati Uniti. La sua grande sfida sarà cercare di far prolungare il contratto del serbo, ma ancora non ci sono appuntamenti in agenda fra il suo entourage e i dirigenti viola. Ieri al termine dell’amichevole il giocatore si è soffermato a parlare con il dg Joe Barone a bordo campo ma i contenuti sono ovviamente top secret. La certezza è che il suo rinnovo rimarrà un tormentone. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, AMRABAT, NON SOLO TORINO C’È ANCHE IL NAPOLI. SARÀ FUORI DAI PIANI DI ITALIANO?