Tuttosport, Amrabat, non solo Torino c’è anche il Napoli. Sarà fuori dai piani di Italiano?

Confermato, è quasi roba da notaio: alla Fiorentina non solo sanno tutto (quanto si rivelava ieri: l’interesse di Juric per Amrabat), ma hanno anche già scoperto la strategia granata. Non solo: non c’è soltanto il Torino alla finestra, ma anche il Napoli. Amrabat farà ancora discutere eccome Barone, Pradè e Burdisso. Italiano resta al centro delle chiacchierate, naturalmente: anche perchè sarà lui a dover confermare ai propri dirigenti di non avere preclusioni di sorta davanti a una possibile partenza del mediano. Lo riporta Tuttosport.

