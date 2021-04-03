Zappacosta non ha dubbi sul contatto in area con Eysseric: "Mi ha preso in pieno, era rigore"

Le parole di Davide Zappacosta nel post partita di Genoa-Fiorentina

Davide Zappacosta, esterno del Genoa, è intervenuto ai microfoni microfoni del canale ufficiale dei grifoni dopo il pareggio interno contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Cerco sempre di dare il massimo: era una partita difficile, contro una squadra aggressiva, che giocava a specchio. Poi arrivano i primi caldi, quindi non è mai facile giocare con queste temperature. Io cerco di dare tutto come sempre".

FALLO RIBERY "Sicuramente non l'ha fatto apposta: me l'ha detto più volte e si è scusato. All'inizio ho avuto un po' di paura, perché era la gamba alla quale mi sono infortunato. Poi fortunatamente sono riuscito a continuare la partita".

CONTATTO EYSSERIC "Non sono uno che ama fare polemiche, o tuffarsi, penso di averlo dimostrato nel primo tempo quando Milenkovic mi ha tirato un calcio in area e ho continuato senza problemi. Io ho sentito la botta da dietro, poi possiamo sbagliare tutti: secondo me c'erano gli estremi per dare il rigore, poi non so perché non ho rivisto l'azione, fatto sta che il difensore mi ha preso in pieno".

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