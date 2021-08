TMW, la Fiorentina ha accelerato per Zappacosta. Lirola-Marsiglia? I viola aspettano un rilancio

Proseguono i contatti tra Fiorentina e Olympique Marsiglia per il ritorno in Francia del terzino spagnolo Pol Lirola. Il club gigliato nella giornata di ieri ha accelerato sul fronte Davide Zappacosta e, adesso, attende il rilancio dell’OM, club che ha messo sul piatto 12 milioni di euro ma anche un pagamento dilazionato in quattro anni. Su questo punto, la Fiorentina ha chiesto di modificare l’accordo, e adesso aspetta la mossa decisiva dei francesi.

L’OM, dal canto suo, resta fiducioso sulla chiusura dell’operazione forte della volontà del giocatore che nelle ultime settimane non è mai cambiata: vuole tornare a Marsiglia. Il presidente Longoria prima dell’assalto decisivo spera di chiudere un paio di uscite (Kamara e Caleta Car), ma intanto lavora e studia il rilancio giusto per chiudere il ritorno in Ligue 1 di Pol Lirola. Lo riporta TMW.

