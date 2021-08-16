CdS, Vlahovic addio alla Fiorentina va all’Atletico per 70mln. Commisso arriva a Firenze
Per il quotidiano sono 70mln nelle casse viola
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2021 01:03
Questa la prima pagina de Il Corriere dello Sport che uscirà in edicola martedì 17 agosto 2021: Vlahovic è addio alla Fiorentina, con l’Atletico di Madrid che avrebbe fatto salire la sua offerta a 70mln. Commisso in arrivo a Firenze. Questa l’immagine:
Di Marzio: “Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca
https://www.labaroviola.com/di-marzio-alla-fiorentina-piace-orsolini-del-bologna-si-lavora-anche-a-kean-e-a-scamacca/148167/