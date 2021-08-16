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CdS, Vlahovic addio alla Fiorentina va all’Atletico per 70mln. Commisso arriva a Firenze

Per il quotidiano sono 70mln nelle casse viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2021 01:03
CdS, Vlahovic addio alla Fiorentina va all’Atletico per 70mln. Commisso arriva a Firenze -
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Questa la prima pagina de Il Corriere dello Sport che uscirà in edicola martedì 17 agosto 2021: Vlahovic è addio alla Fiorentina, con l’Atletico di Madrid che avrebbe fatto salire la sua offerta a 70mln. Commisso in arrivo a Firenze. Questa l’immagine:

CdS, Vlahovic addio alla Fiorentina va all’Atletico per 70mln. Commisso arriva a Firenze

Di Marzio: “Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca

https://www.labaroviola.com/di-marzio-alla-fiorentina-piace-orsolini-del-bologna-si-lavora-anche-a-kean-e-a-scamacca/148167/

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