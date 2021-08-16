Di Marzio: "Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca"
La Fiorentina pensa ad un attaccante
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2021 00:19
Infine, per l'attacco piace Orsolini del Bologna. Sarebbe un ottimo rinforzo per Italiano, con la società che l'ha puntato come obiettivo per gli ultimi giorni di mercato. Si lavora comunque a un altro attaccante, a prescindere dalla situazione Vlahovic, per aumentare la competitività del reparto: piacciono Kean e Scamacca. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “PEZZELLA ALL’ADDIO, PIACE AL BETIS. MILENKOVIC, LA FIORENTINA SPERA NEL RINNOVO”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-pezzella-alladdio-piace-al-betis-milenkovic-la-fiorentina-spera-nel-rinnovo/148165/