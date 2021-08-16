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Di Marzio: "Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca"

La Fiorentina pensa ad un attaccante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2021 00:19
Di Marzio: "Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca" -
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Infine, per l'attacco piace Orsolini del Bologna. Sarebbe un ottimo rinforzo per Italiano, con la società che l'ha puntato come obiettivo per gli ultimi giorni di mercato. Si lavora comunque a un altro attaccante, a prescindere dalla situazione Vlahovic, per aumentare la competitività del reparto: piacciono Kean e Scamacca. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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