Di Marzio: "Pezzella all'addio, piace al Betis. Milenkovic, la Fiorentina spera nel rinnovo"

Fiorentina, aria di rivoluzione in difesa?

Sempre per la difesa i viola sperano ancora nel rinnovo di Milenkovic: nei prossimi giorni è in programma un incontro con il suo agente, Fali Ramadani. Un altro centrale che invece è più vicino all'addio è German Pezzella che piace al Betis Siviglia. La sua cessione al club spagnolo favorirebbe l'arrivo di Nastasic e proprio la permanenza di Milenkovic. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “ZAPPACOSTA SI AVVICINA ALLA FIORENTINA. L’ALTERNATIVA È MUNOZ DEL GENK”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-zappacosta-si-avvicina-alla-fiorentina-lalternativa-e-munoz-del-genk/148161/