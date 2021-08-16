Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"

Fiorentina su Zappacosta ma prima la cessione di Lirola

La Fiorentina vede più vicino Davide Zappacosta. È lui il nome individuato dalla viola per rafforzare la corsia di destra. L'obiettivo è quello di trovare un accordo con il Chelsea, ma prima servirà la cessione di Lirola al Marsiglia. Una trattativa che, ancora, non si è sbloccata.

Nel caso in cui non dovesse arrivare Zappacosta, l'alternativa che la Fiorentina sta valutando è Daniel Munoz del Genk. Terzino colombiano classe '96, Munoz nell'ultima stagione ha collezionato 44 presenze con la squadra belga. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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