Labaro Viola

Notizie Genk Fiorentina

Bloccati dalla polizia a Firenze 60 tifosi del Genk, volevano rompere il corteo per fare scontri

01 dicembre 2023 16:30

Partita decisiva ma ai tifosi interessava poco, solo 16 mila spettatori al Franchi. Incasso di 195 mila euro

01 dicembre 2023 16:18

Moviola Gazzetta: “Disastroso Kooij, manca un rigore per la Fiorentina e due rossi per il Genk”

01 dicembre 2023 08:42

Nico migliore in campo, 7 in pagella. Nazione: “Il giocatore decisivo, ancora una volta gelido. Fa 10/10”

01 dicembre 2023 08:40

Kayode: "In campo mi trasformo, ho esultato tantissimo dopo il rigore perchè ero contentissimo"

30 novembre 2023 23:49

Italiano: "Azione del rigore è quello che proviamo. Ai ragazzi ho fatto l'esempio di Immobile nel pregara"

30 novembre 2023 23:33

La Fiorentina ribalta il Genk, vittoria importantissima per i viola. In gol Quarta e Nico

30 novembre 2023 23:02

PAGELLE FIORENTINA: BENTORNATO KAYODE. DISASTRO PARISI, MILENKOVIC FONDAMENTALE

30 novembre 2023 22:59

FORMAZIONE FIORENTINA: IL CENTRAVANTI È KOUAMÈ, CHRISTENSEN IN PORTA. MINA TITOLARE IN DIFESA

30 novembre 2023 19:51

"Nzola si nasconde dietro il difensore. Kouamé centravanti non è una bocciatura, ma un messaggio"

30 novembre 2023 15:30

Probabile formazione Fiorentina: Kayode torna dal 1’. Barak al posto di Jack. Si rivede Ikoné, Nzola centravanti 

30 novembre 2023 08:56

El Khannouss: "Non parlo delle voci sul mio passaggio alla Fiorentina, ne parlano altre persone"

29 novembre 2023 18:03

All. Genk: "Non siamo venuti a Firenze per fare il catenaccio, andremo all'attacco. Fiorentina forte"

29 novembre 2023 17:54

Retroscena Beltran, fu vicino al Genk ma gli 8 milioni richiesti dal River sono stati definiti eccessivi

29 novembre 2023 16:16

Italiano: "Noi davanti arriviamo e creiamo tanto, ci manca la ferocia di far gol. Questa deve arrivare"

29 novembre 2023 15:50

Biglietto ad 1€ contro il Genk per i tifosi che non hanno potuto vedere al Franchi Fiorentina-Juventus

29 novembre 2023 15:41

Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”

03 ottobre 2023 13:19

Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"

22 settembre 2023 19:38

Gazzetta punge: “Arokodare in 20’ tira più di Beltran e Nzola messi insieme. Subita la rabbia del Genk”

22 settembre 2023 09:47

Corriere Fiorentino: “Fiorentina, scarsa percezione del pericolo. Solo così si spiega il 2-2"

22 settembre 2023 09:45

Moviola Corriere dello Sport: “Eccesivo il giallo di Frappart a Biraghi. L’arbitro è rimasto sempre in controllo del match”

22 settembre 2023 09:44

Ranieri si improvvisa bomber ma non basta con il Genk finisce 2-2. Rischio beffa al 95'

21 settembre 2023 20:44

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DEVASTANTE. BELTRAN NON SI VEDE, NZOLA ERRORE PESANTE

21 settembre 2023 20:43

VIDEO, tifosi del Genk attaccano i tifosi della Fiorentina prima della partita. Scontri e intervento polizia

21 settembre 2023 18:10

FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, TORNA KAYODE. ECCO BELTRAN CON SOTTIL

21 settembre 2023 17:37

Probabile formazione: Christensen e Infantino dal 1’. Beltran guida l’attacco con Kouame e Nico

21 settembre 2023 09:00

L'amore per la Fiorentina arriva anche nella lontana Genk: 600 tifosi viola attesi in Belgio

20 settembre 2023 12:30

Sentite McKenzie: "Abbiamo studiato Italiano, la Fiorentina ha qualità. Ma non abbiamo paura"

20 settembre 2023 12:00

Gazzetta, Maxime Lopez, attesa ridotta per il suo debutto europeo. Potrebbe giocare già contro il Genk

11 settembre 2023 09:15

Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”

27 marzo 2023 09:38

Dall'Olanda, la Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, capocannoniere dell'ultima Conference League

05 giugno 2022 14:55

Tmw, la Fiorentina vuole Arteaga terzino sinistro del Genk. Costa 5 milioni, è seguito da Milan e Atalanta

01 giugno 2022 13:45

Sky Sport, Onuachu è nel mirino della Fiorentina: il Genk spara alto, vuole 25 milioni

04 gennaio 2022 00:22

Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"

17 agosto 2021 00:06

La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni

22 luglio 2021 22:44

Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk

03 marzo 2020 22:31

Ufficiale: l'ex viola, Ianis Hagi, è un nuovo calciatore del Rangers Glasgow. Ecco la formula...

31 gennaio 2020 12:03

CorSport, Fiorentina interessata a Berge del Genk. Spunta un nuovo nome è Kondogbia del Valencia

20 gennaio 2020 12:06

Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk

14 gennaio 2020 10:51

Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?

22 novembre 2019 13:07

Pradè vuole battere la concorrenza per Berge del Genk. Il suo valore ora è di circa 25 milioni

15 novembre 2019 11:24

Skysport, viola vigili su Berge. Su di lui anche il Napoli. A gennaio nuovo assalto?

08 ottobre 2019 19:20

Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League

02 ottobre 2019 21:36

CorSport, la Fiorentina ha il sì di Berge del Genk. Ora c'è da limare la cifra dell'affare

07 agosto 2019 09:46

CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà

06 agosto 2019 09:39

Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto

05 agosto 2019 12:41

La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...

04 agosto 2019 10:38

Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk

03 agosto 2019 18:28

CorSport, è sempre stato Lirola del Sassuolo la prima scelta di Pradè e Montella

30 luglio 2019 09:26

Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk

11 luglio 2019 18:57

La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Berge, il Genk vuole 25 milioni. Affare impossibile a gennaio

15 novembre 2018 18:20

La Nazione, la Fiorentina vuole Berge, regista classe 98 del Genk. Veretout...

10 novembre 2018 10:42

Archivio

Esplora l'archivio di Genk

Sett. 48 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 13
Sett. 22 Sett. 1
Sett. 33 Sett. 29
Sett. 10 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 28
Sett. 46 Sett. 45