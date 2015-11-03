Notizie Genk Fiorentina

Bloccati dalla polizia a Firenze 60 tifosi del Genk, volevano rompere il corteo per fare scontri
01 dicembre 2023 16:30
Partita decisiva ma ai tifosi interessava poco, solo 16 mila spettatori al Franchi. Incasso di 195 mila euro
01 dicembre 2023 16:18
Moviola Gazzetta: “Disastroso Kooij, manca un rigore per la Fiorentina e due rossi per il Genk”
01 dicembre 2023 08:42
Nico migliore in campo, 7 in pagella. Nazione: “Il giocatore decisivo, ancora una volta gelido. Fa 10/10”
01 dicembre 2023 08:40
Kayode: "In campo mi trasformo, ho esultato tantissimo dopo il rigore perchè ero contentissimo"
30 novembre 2023 23:49
Italiano: "Azione del rigore è quello che proviamo. Ai ragazzi ho fatto l'esempio di Immobile nel pregara"
30 novembre 2023 23:33
La Fiorentina ribalta il Genk, vittoria importantissima per i viola. In gol Quarta e Nico
30 novembre 2023 23:02
PAGELLE FIORENTINA: BENTORNATO KAYODE. DISASTRO PARISI, MILENKOVIC FONDAMENTALE
30 novembre 2023 22:59
FORMAZIONE FIORENTINA: IL CENTRAVANTI È KOUAMÈ, CHRISTENSEN IN PORTA. MINA TITOLARE IN DIFESA
30 novembre 2023 19:51
"Nzola si nasconde dietro il difensore. Kouamé centravanti non è una bocciatura, ma un messaggio"
30 novembre 2023 15:30
Probabile formazione Fiorentina: Kayode torna dal 1’. Barak al posto di Jack. Si rivede Ikoné, Nzola centravanti
30 novembre 2023 08:56
El Khannouss: "Non parlo delle voci sul mio passaggio alla Fiorentina, ne parlano altre persone"
29 novembre 2023 18:03
All. Genk: "Non siamo venuti a Firenze per fare il catenaccio, andremo all'attacco. Fiorentina forte"
29 novembre 2023 17:54
Retroscena Beltran, fu vicino al Genk ma gli 8 milioni richiesti dal River sono stati definiti eccessivi
29 novembre 2023 16:16
Italiano: "Noi davanti arriviamo e creiamo tanto, ci manca la ferocia di far gol. Questa deve arrivare"
29 novembre 2023 15:50
Biglietto ad 1€ contro il Genk per i tifosi che non hanno potuto vedere al Franchi Fiorentina-Juventus
29 novembre 2023 15:41
Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”
03 ottobre 2023 13:19
Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"
22 settembre 2023 19:38
Gazzetta punge: “Arokodare in 20’ tira più di Beltran e Nzola messi insieme. Subita la rabbia del Genk”
22 settembre 2023 09:47
Corriere Fiorentino: “Fiorentina, scarsa percezione del pericolo. Solo così si spiega il 2-2"
22 settembre 2023 09:45
Moviola Corriere dello Sport: “Eccesivo il giallo di Frappart a Biraghi. L’arbitro è rimasto sempre in controllo del match”
22 settembre 2023 09:44
Ranieri si improvvisa bomber ma non basta con il Genk finisce 2-2. Rischio beffa al 95'
21 settembre 2023 20:44
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DEVASTANTE. BELTRAN NON SI VEDE, NZOLA ERRORE PESANTE
21 settembre 2023 20:43
VIDEO, tifosi del Genk attaccano i tifosi della Fiorentina prima della partita. Scontri e intervento polizia
21 settembre 2023 18:10
FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, TORNA KAYODE. ECCO BELTRAN CON SOTTIL
21 settembre 2023 17:37
Probabile formazione: Christensen e Infantino dal 1’. Beltran guida l’attacco con Kouame e Nico
21 settembre 2023 09:00
L'amore per la Fiorentina arriva anche nella lontana Genk: 600 tifosi viola attesi in Belgio
20 settembre 2023 12:30
Sentite McKenzie: "Abbiamo studiato Italiano, la Fiorentina ha qualità. Ma non abbiamo paura"
20 settembre 2023 12:00
Gazzetta, Maxime Lopez, attesa ridotta per il suo debutto europeo. Potrebbe giocare già contro il Genk
11 settembre 2023 09:15
Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”
27 marzo 2023 09:38
Dall'Olanda, la Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, capocannoniere dell'ultima Conference League
05 giugno 2022 14:55
Tmw, la Fiorentina vuole Arteaga terzino sinistro del Genk. Costa 5 milioni, è seguito da Milan e Atalanta
01 giugno 2022 13:45
Sky Sport, Onuachu è nel mirino della Fiorentina: il Genk spara alto, vuole 25 milioni
04 gennaio 2022 00:22
Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"
17 agosto 2021 00:06
La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni
22 luglio 2021 22:44
Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk
03 marzo 2020 22:31
Ufficiale: l'ex viola, Ianis Hagi, è un nuovo calciatore del Rangers Glasgow. Ecco la formula...
31 gennaio 2020 12:03
CorSport, Fiorentina interessata a Berge del Genk. Spunta un nuovo nome è Kondogbia del Valencia
20 gennaio 2020 12:06
Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk
14 gennaio 2020 10:51
Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?
22 novembre 2019 13:07
Pradè vuole battere la concorrenza per Berge del Genk. Il suo valore ora è di circa 25 milioni
15 novembre 2019 11:24
Skysport, viola vigili su Berge. Su di lui anche il Napoli. A gennaio nuovo assalto?
08 ottobre 2019 19:20
Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League
02 ottobre 2019 21:36
CorSport, la Fiorentina ha il sì di Berge del Genk. Ora c'è da limare la cifra dell'affare
07 agosto 2019 09:46
CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà
06 agosto 2019 09:39
Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto
05 agosto 2019 12:41
La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...
04 agosto 2019 10:38
Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk
03 agosto 2019 18:28
CorSport, è sempre stato Lirola del Sassuolo la prima scelta di Pradè e Montella
30 luglio 2019 09:26
Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk
11 luglio 2019 18:57
La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Berge, il Genk vuole 25 milioni. Affare impossibile a gennaio
15 novembre 2018 18:20
La Nazione, la Fiorentina vuole Berge, regista classe 98 del Genk. Veretout...
10 novembre 2018 10:42
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