La Nazione, la Fiorentina vuole Berge, regista classe 98 del Genk. Veretout...
Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina sta trattando in Belgio il centrocampista del Genk, Sander Berge, classe 1998, con valutazione intorno ai 12 milioni. Il ruolo di Berge nella squadra v...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 10:42
Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina sta trattando in Belgio il centrocampista del Genk, Sander Berge, classe 1998, con valutazione intorno ai 12 milioni. Il ruolo di Berge nella squadra viola potrebbe essere l’erede naturale di Badelj e permettere così lo spostamento in avanti di Veretout.