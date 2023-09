Gazzetta punge: “Arokodare in 20’ tira più di Beltran e Nzola messi insieme. Subita la rabbia del Genk”

Finisce con il palo all’ultimo respiro di un centravanti di riserva, Arokodare, che in venti minuti tira più di Beltran e Nzola messi insieme. Finisce con la sensazione che la Fiorentina continui a non riuscire a essere la Fiorentina per 90 minuti e che, in fondo, ha sprecato un’occasione e la doppietta del centravanti per caso, super Ranieri. A conti fatti, è persino andata bene perché la Viola negli ultimi dieci minuti è uscita dalla partita e ha subito la rabbia e la velocità del Genk rischiando la sconfitta dopo che era stata perlopiù in controllo. Black out che succedono spesso e ai quali Italiano deve trovare rimedio al più presto, per il campionato e per la Conference. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

RANIERI FA IL BOMBER