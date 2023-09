Ranieri si improvvisa bomber ma non basta con il Genk finisce 2-2. Rischio beffa al 95′

Al 7’ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Genk, Biraghi crossa dentro, Ranieri la schiaccia ed il portiere non riesce a salvare, 1-0 viola. Al 12’ punizione battuta bene dal Genk, sfortunato rimpallo Mandragora-Biraghi, Zeqiri fa 1-1. Al 22’ da buona punizione Biraghi da buona occasione spara in curva. Al 23’ Milenkovic svetta e fa da sponda per Ranieri che sul secondo palo fa 2-1 per la Fiorentina. Al 34’ McKenzie anticipa Christensen ma fortunatamente per i viola palla che esce sopra la traversa.

Al 45’ Gonzalez costretto a lasciare il match, entra Kouamé. Al 69’ pericoloso Zeqiri in anticipo su Milenkovic. Al 74’ grande tunnel di Ranieri per Milenkovic che non deve far altro che trovare la porta ma brutta conclusione. Al 78’ grande occasione per la Fiorentina, Parisi crossa dentro per Nzola che si avventa sul pallone ma non trova lo specchio della porta. All’80’ Nzola mette dentro per Brekalo che prova la conclusione, deviazione in angolo. All’85’ da palla inattiva McKenzie fa 2-2, Duncan si lascia spostare. Al 95′ palo interno di Tolu.

LEGGI ANCHE, VIDEO, TIFOSI DEL GENK ATTACCANO I TIFOSI DELLA FIORENTINA PRIMA DELLA PARTITA. SCONTRI E INTERVENTO POLIZIA