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Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk

Ianis Hagi è a un passo dal Genk. Secondo i maggiori portali belgi, il centrocampista ex Fiorentina, oggi al Viitorul Constanța, arriverà domani in città per sostenere le visite mediche e firmare un c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 18:57
Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Ianis Hagi è a un passo dal Genk. Secondo i maggiori portali belgi, il centrocampista ex Fiorentina, oggi al Viitorul Constanța, arriverà domani in città per sostenere le visite mediche e firmare un contratto che lo legherà alla squadra campione nazionale per i prossimi 4-5 anni. Al club rumeno andranno circa 10 milioni: un affare che fa sorridere anche la Viola, che aveva pattuito un accordo del 30% sulla rivendita del giocatore classe 1998.

 

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